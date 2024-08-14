У Львові сьогодні попрощаються з польським добровольцем Пшемиславом Расевичем-Кучинським

Його поховають на Личаківському кладовищі.

Сьогодні у Львові відбудеться прощання з Захисником України, громадянином Польщі Пшемиславом Расевичем-Кучинським.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Пшемислав народився в місті Гдиня, займався волонтерською та громадською діяльністю.

Після початку повномасштабного вторгнення вирішив стати на захист України та приєднався до лав Інтернаціонального легіону. Чоловік загинув під час виконання завдання.

Військовий заповів, щоб його поховали у Львові на Личаківському кладовищі.

Прощання розпочнеться о 14:00 годині у Гарнізонному храмі.

Фото: Телеграм-канал Андрія Садового

У липні на фронті загинув британський доброволець-волонтер Пітер Фуше. 49-річний засновник благодійної організації, яка допомагала військовим, був бойовим медиком.