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На фронті загинув британський доброволець-волонтер Пітер Фуше

49-річний засновник благодійної організації, яка допомагала військовим, був бойовим медиком.

На фронті загинув британський доброволець-волонтер Пітер Фуше
Пітер Фуше
Фото: BBC

Благодійна організація "Проєкт Костянтин", яка займається забезпеченням українських військових, повідомила про загибель на фроні свого засновника, британського волонтера й добровольця Пітера Фуше.

Як пише BBC, 49-річний чоловік служив на сході України бойовим медиком. За словами Галини Жук, яка є комерційною директоркою заснованої Пітером організації, він "жив як герой та загинув героєм на полі бою". 

Фуше був особисто причетним до порятунку понад 200 поранених бійців, допомагав евакуйовувати цивільних із прифронтових населених пунктів та особисто доправляв туди гуманітарну допомогу. 

Представник британського уряду заявив, що родині загиблого в Україні підданого Сполученого Королівства буде надано необхідну підтримку.

"Проєкт Костянтин" було засновано у 2022 році, він займається збором транспорту, дронів, одягу та їжі для військовослужбовців на передовій.  

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