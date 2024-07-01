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Кличко пообіцяв допомогти відновити пошкоджені уламками російської ракети квартири на Оболоні

Мешканці 30-ти із 84-х квартир звернулися щодо пошкоджень житла різного ступеню.

Кличко пообіцяв допомогти відновити пошкоджені уламками російської ракети квартири на Оболоні
Наслідки пожежі після влучання уламків російської ракети у багатоповерхівку на Оболоні
Фото: Київська міська прокуратура

Київ допоможе відновити пошкоджені уламками російської ракети квартири на Оболоні. Вибиті вікна та інші ушкодження, де необхідно, відновлять, зокрема, за програмою єВідновлення.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Мешканці 30-ти із 84-ох квартир будинку на Оболоні, куди вчора влучили уламки ракети, звернулися щодо пошкоджень житла різного ступеню”, - написав Кличко.

Він додав, що одна з вартир вигоріла, ще в одній частково була пожежа.

Мешканці не зверталися щодо допомоги з відселенням.

Кличко запевнив, що за попереднім обстеженням несучі конструкції будівлі не пошкоджені, в будинку є водо- та енергопостачання.

Увечері 30 червня Росія випустила ракети на Київ. Уламки пошкодили багатоповерхівку на Оболоні.

Згодом стало відомо, що російська армія атакувала Київ двома крилатими ракетами “Іскандер-К”, обидві знищили сили української ППО.

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