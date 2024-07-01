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Поліція Харківщини підозрює уродженця РФ у виправдовуванні російської агресії проти України

Чоловік стверджував, що ракетні обстріли Харківщини правомірні.

Поліція Харківщини підозрює уродженця РФ у виправдовуванні російської агресії проти України
Уродженця РФ підозрюють у виправдовуванні російської агресії проти України
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Співробітники поліції повідомили про підозру мешканцю Харківського району, який останні два роки відкрито підтримував російську армію і стверджував, що ракетні обстріли Харківщини правомірні.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

За інформацією поліцейських, 56-річний уродженець РФ неодноразово висловлював підтримку російським військовим. 

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Він коментував у телеграм-каналах публікації про те, що з перемогою РФ у війні громадян чекає тільки краще майбутнє. Чоловік стверджував, що Харків російське місто, а Росія “змушена” за допомогою ракетних обстрілів проганяти звідти вихідців із західноукраїнських земель.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру за ч.1, ч.3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

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