Поліція Харківщини підозрює уродженця РФ у виправдовуванні російської агресії проти України

Уродженця РФ підозрюють у виправдовуванні російської агресії проти України

Співробітники поліції повідомили про підозру мешканцю Харківського району, який останні два роки відкрито підтримував російську армію і стверджував, що ракетні обстріли Харківщини правомірні.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

За інформацією поліцейських, 56-річний уродженець РФ неодноразово висловлював підтримку російським військовим.

Він коментував у телеграм-каналах публікації про те, що з перемогою РФ у війні громадян чекає тільки краще майбутнє. Чоловік стверджував, що Харків російське місто, а Росія “змушена” за допомогою ракетних обстрілів проганяти звідти вихідців із західноукраїнських земель.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру за ч.1, ч.3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.