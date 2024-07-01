Росія випустила ракети на Київ. Уламки пошкодили багатоповерхівку (оновлення)
Росія випустила ракети на Київ. Уламки пошкодили багатоповерхівку (оновлення)
«Найчастіше чуємо питання “Чого ви це робите замість держави?”». Один день з командою, що допомагає пораненим військовим на ВЛК
«Найчастіше чуємо питання “Чого ви це робите замість держави?”». Один день з командою, що допомагає пораненим військовим на ВЛК
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Батальйон "Птахи Мадяра" розширився до полку і розпочав рекрутинг
Батальйон "Птахи Мадяра" розширився до полку і розпочав рекрутинг
Зеленський: запит на мобілізацію сформувало керівництво ЗСУ, вона йде за планом
Зеленський: запит на мобілізацію сформувало керівництво ЗСУ, вона йде за планом
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія обстрілює Харків керованими авіабомбами

Вибух було чутно в обласному центрі, підтвердив міський голова Терехов.

1 липня після обіду Росія атакувала Харків керованими авіабомбами.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив про пуски у бік Харкова і приміських населених пунктів та закликав жителів перебувати в укриттях. Згодом Мельник попередив про повторні пуски КАБів.

Міський голова Ігор Терехов заявив про вибух у обласному центрі.

Опісля керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог вдарив КАБом по Харкову. 

"На цю хвилину - без постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється, профільні служби виїхали на місце", - додав очільник області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies