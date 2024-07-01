Росія обстрілює Харків керованими авіабомбами

Вибух було чутно в обласному центрі, підтвердив міський голова Терехов.

1 липня після обіду Росія атакувала Харків керованими авіабомбами.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив про пуски у бік Харкова і приміських населених пунктів та закликав жителів перебувати в укриттях. Згодом Мельник попередив про повторні пуски КАБів.

Міський голова Ігор Терехов заявив про вибух у обласному центрі.

Опісля керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог вдарив КАБом по Харкову.

"На цю хвилину - без постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється, профільні служби виїхали на місце", - додав очільник області.