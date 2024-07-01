У Хмельницькому викрили підпільну друкарню з виробництва фальшивих документів

Зокрема підроблювали медичні довідки, які військовозобов’язані могли використати для незаконного перетину держкордону та ухилення від мобілізації.

У Хмельницькій області трьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру у підробленні документів, печаток, штампів та бланків, їхньому збуті чи використанні ‒ відповідно до ч. 3 ст. 28 ч. ч.1, 3 ст. 358 КК України.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

За інформацією слідства, 29-річний мешканець Хмельницького разом із двома спільниками обладнали у орендованих приміщеннях підпільну друкарню, у якій виготовляли фальшиві посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідки на право перебування іноземців на території України, медичні довідки, які військовозобов’язані могли використати для незаконного перетину держкордону та ухилення від мобілізації.

Підозрювані продавали підробки через Інтернет і мультимедійні платформи, гроші отримували через віртуальні гаманці, а готові документи надсилали поштою.

Орієнтовна кількість однієї партії несправжніх документів сягала від 500 до 1000 одиниць на місяць, а ціна довідки з голографічними захистом – від 8 000 гривень.

Правоохоронці задокументували виробництво декількох сотень фіктивних документів на понад 1,6 млн грн незаконного прибутку.

Наразі вирішується питання про обрання для вказаних осіб запобіжного заходу. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.