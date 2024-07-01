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Партизани зафіксували російський ЗРК "Тор" над пляжем у Севастополі

Швидше за все, це одна з останніх фотографій цього комплексу.

Партизани зафіксували російський ЗРК "Тор" над пляжем у Севастополі
російський ЗРК "Тор" у Севастополі
Фото: АТЕШ

Партизани руху АТЕШ зафіксували в тимчасово окупованому Севастополі російський зенітно-ракетний комплекс "Тор М2КМ".

Про це партизани повідомили в Telegram.

Зазначається, що цього разу росіяни обрали чергове "ідеальне" місце для розміщення свого зенітно-ракетного комплексу. Його розмістили просто над пляжем, знову ставлячи під загрозу місцеве населення.

"Швидше за все, це одна з останніх фотографій цього комплексу. Як відомо, СОУ планомірно виносять радіолокаційні станції та ЗРК, вивільняючи своєрідний коридор до кримського мосту! Зворотний відлік життя «незаконної конструкції» розпочався", – йдеться в повідомленні.

Фото: АТЕШ

Раніше в червні партизани виявили місце базування С-400 окупантів на мисі Фіолент.

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