WP має докази, що майже 40 російських крилатих бомб впали на територію РФ

Боєприпаси впали у прикордонній Белгородській області, водночас більшість з них не здетонувала.

Щонайменше 38 планерних (крилатих) російських бомб впали у Белгородській області на кордоні з Україною у період з квітня 2023 року до квітня 2024-го. Водночас більшість з них не здетонували.

Про це пише американська газета The Washington Post з посиланням на внутрішні документи влади російської області, де вказані місця падіння та плани зі знешкодження та евакуації у разі надзвичайної ситуації.

Ці бомби порівнюють з досконалішими американськими керованими бомбами JDAM. Вони є боєприпасами радянської доби і оснащені системами наведення, які, за словами експертів, часто виходять з ладу. Це й призводить до ударів по території Росії.

Більшість бомб виявили цивільні жителі ‒ лісники, фермери або жителі сіл. У більшості випадків Міністерство оборони не знало, коли було запущено бомби, тобто деякі з них могли бути там кілька днів.

Згідно з документами, щонайменше чотири бомби впали на саме місто Белгород ‒ регіональний центр з населенням близько 400 тисяч осіб. Ще сім боєприпасів знайшли в околицях. Найбільше, 11, впало в прикордонному Грайворонському районі, частину з них не вдалося підняти через “складну оперативну ситуацію”.

Російські документи спочатку перехопила українська розвідка, їх потім передали The Post. Вони містять електронну таблицю інцидентів із посиланням на надзвичайні укази щодо ліквідації бомб та евакуації. Їх, ймовірно, напрацювало Белгородське міське управління з надзвичайних ситуацій.

Російське ЗМІ Astra підтвердило, що багато інцидентів у документі збігаються з тими, інформацію про які видання отримало від місцевих органів влади та з повідомлень у місцевих виданнях.

Місцева влада загалом мовчить про інциденти, повідомляючи лише про “нещасні випадки” і звинувачуючи у них українські обстріли або просто не повідомляючи про вибухи.

4 травня ‒ після періоду, охопленого документом ‒ ще одна бомба впала на Белгородську область, поранивши семеро людей і пошкодивши понад 30 будинків у невеликому населеному пункті. Посилаючись на джерело в екстрених службах, видання повідомило, що впала бомба FAB-500. 15 червня в місті Шебекіно поблизу Белгорода стався вибух, унаслідок якого обвалилася частина п’ятиповерхового будинку, щонайменше п’ятеро загинуло. Припускається, що інцидент ‒ це ще одна аварія з планерною бомбою.

Astra підрахувала, що Росія випадково скинула понад сотню бомб на свою власну територію, а також на окуповані райони на сході України протягом останніх чотирьох місяців. За цей період спостерігалося значне збільшення використання РФ крилатих бомб.

Більше про крилаті бомби

Планерні бомби ‒ це радянський пережиток часів холодної війни. Боєприпаси розроблені як “німі бомби”, що скидають на ціль. Росія адаптувала цей великий асортимент некерованих бомб до сучасної війни, модернізувавши їх дешевими висувними крилами та навігаційними системи. Це дозволяє російським літакам Су-34 і Су-35 запускати їх з відстані близько 64 км, яка недоступна для більшості українських систем ППО.

Те, що більшість бомб, чиї системи наведення виходять з ладу і падають на російську територію, не детонують, свідчить про те, що існує певна система, яка запобігає їхньому вибуху в таких випадках, зазначив військовий експерт Conflict Intelligence Group Руслан Левієв.

Крилаті бомби також не такі точні, як крилаті ракети, і часто не влучають у ціль, але через вибухову силу вони все одно завдають значної шкоди.

Планерні бомби створили додатковий тиск на протиповітряну оборону наземного базування України та зіграли важливу роль у знищенні Росією Авдіївки. Найкращим захистом України від них є американська ракета “земля-повітря” Patriot, яка може знищити російський літак до того, як він наблизиться, щоб випустити бомбу, але систем не вистачає.