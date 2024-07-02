Головне за ніч та ранок вівторка, 2 липня: 189 боєзіткнень, наслідки удару по Дніпру, візит Орбана

До Києва приїхав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, пише Суспільне з посиланням на джерела. "Європейська правда" повідомляє, що Орбан кортежем із багатьох авто прибув до угорського посольства.

Раніше видання The Guardian із посиланням на два джерела у Будапешті стверджувало, що у вівторок до Києва із несподіваним візитом прибуде прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Інформацію також підтвердило джерело в українській столиці – "за умови, що не станеться чогось в останій момент".

Для очільника угорського уряду це перша поїздка до України за час повномасштабного російського вторгнення. У Києві він зустрінеться із Президентом Володимиром Зеленським.

Раніше умовою для проведення особистих перемовин двох лідерів угорська сторона називала вирішення мовного питання щодо нацменшини на Закарпатті. Як говорять у Будапешті, було досягнуто певного прогресу, про який Орбан та Зеленський можуть оголосити на спільній пресконференції.

Експерти звертають увагу на те, що візит прем'єра відбудеться буквально на наступний день після початку головування Угорщини в Раді Євросоюзу.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом за добу було 189 зіткнень. Росія завдала п'ятьох ракетних ударів (сім ракет), 49 авіаударів (78 КАБів), здійснила близько 4600 обстрілів, зокрема 146 – із реактивних систем залпового вогню.

Покровський залишається напрямком із найбільшою кількістю атак ворога. Однак ворог не відмовляється від атак у Харківській області.

На Покровському напрямку захисники відбили 49 атак окупантів біля населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Сокіл, Восход, Яснобродівка і Нетайлове.

На Торецькому росіяни здійснили 28 безуспішних атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне і Нью-Йорк.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1280 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 545 090 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У Дніпрі під завалами багатоповерхівки, по якій 28 червня вдарили окупанти, знайшли тіло ще однієї загиблої людини. Кількість жертв зросла до двох.

Загиблою є жінка. Рятувальники наразі розібрали близько 70% руйнувань, написав голова ОВА Сергій Лисак у Telegram. "Роботи на місці події тривають", – сказав він.

Колишній речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат на своїй сторінці у Facebook прокоментував удар "Іскандерами", якого окупанти завдали по військовому аеродрому у Миргороді Полтавської області.

За словами Ігната, "не все так страшно, як українці пишуть на емоціях". Втрати справді є, але "не такі, як приписує собі ворог, як вони завжди роблять від початку вторгнення".

Росіяни стверджують, що знищили кілька бортів Су-27. Натомість Ігнат наголошує на тому, що Повітряні Сили "роблять усе, щоб протидіяти ворогу, ввести його в оману, в тому числі за допомогою макетів та інших засобів".

Військовослужбовець також закликав медіа та блогерів "з повагою ставитись до наших захисників, бо у нас і так вистачає політиків, депутатів та «лідерів думок, які ганьблять українське військо перед суспільством та партнерами".

У лікарні в Києві помер казахський журналіст і опозиціонер Айдос Садиков, на якого вчинили замах 18 червня. Про це повідомила його дружина, журналістка Наталія Садикова.

"Айдос Садиков пішов від нас сьогодні о 3:00 за Києвом. Мій любий чоловік, батько наших трьох дітей, великий син казахського народу. Айдос віддав своє життя за Казахстан, прийняв мученицьку смерть від руки кілерів. Тринадцять днів Айдос боровся за життя у реанімації, але дива не сталося. Його смерть на совісті Токаєва (президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв – ред.)", – написала вона у фейсбуці вранці 2 липня.

Нагадаємо, 18 червня в Садикова, який з дружиною перебував у машині поруч з їхнім будинком, стріляли. Жінка фізично залишилася неушкодженою. Після пострілів нападники зникли. 21 червня українська поліція ідентифікувала нападників. Ними виявилися двоє громадян Казахстану: Мейрам Каратаєв 9.05.1991 та Алтай Жаканбаєв 8.02.1988. Жаканбаєв днями здався правоохоронцям Казахстану. 25 червня Україна розпочала процедуру екстрадиції підозрюваних у замаху на вбивство Садикова.

Верховний суд Сполучених Штатів озвучив вердикт щодо позову Дональда Трампа, який вимагав припинити проти нього кримінальне переслідування, пов'язане із штурмом Капітолія 6 січня 2021 року, через наявність "президентського імунітету". За результатами голосування більшість служителів Феміди погодилися, що глава держави справді має захист від покарання за свої "офіційні дії".

Як пише Reuters, це перший випадок в історії Сполучених Штатів від дня їхнього заснування, коли суд визнає за колишнім президентом можливість уникнення відповідальності перед законом.

Критики рішення б'ють на сполох, говорячи про створення в країні практично монархічних повноважень президента. Суддя Соня Сотомайор, яка голосувала проти вердикту, стверджує, що тепер глава держави може безкарно здійснювати практично будь-які дії, які можна формально вписати в його конституційні повноваження. "Замовив військовим вбивство політичного опонента? Імунітет. Організував військовий переворот з метою збереження влади? Імунітет. Отримав хабар в обмін на помилування? Імунітет. Президент тепер король, який стоїть над законом", – обурюється суддя.

Докладніше – в новині.

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