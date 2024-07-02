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Дев'ятеро людей зазнали поранень на Херсонщині за добу

Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Дев'ятеро людей зазнали поранень на Херсонщині за добу
обстріли Херсонщини (архівне фото)
Фото: Олександр Прокудін

Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонську область. Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Кізомис, Приозерне, Янтарне, Олександрівка, Токарівка, Інгулець, Широка Балка, Ульяновка, Берислав, Тягинка, Гаврилівка, Новокаїри, Червоний Маяк, Крупиця, Зміївка, Урожайне, Бургунка, Михайлівка, Веселе та місто Херсон.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Через російську агресію 9 людей дістали поранення.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Зафіксовано влучання в навчальний заклад, дитячий садок, медичну установу, церкву та фермерське господарство; пошкоджені господарчі споруди та приватні автомобілі.

 Ворог продовжує атаки і на комунальну та критичну інфраструктуру.

Учора росіяни вбили цивільного на Херсонщині, а також пошкодили стільникову вежу і газопроводи.

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