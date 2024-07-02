Сили оборони ліквідували ще 1280 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1280 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 545 090 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 545090 (+1280) осіб
- танків ‒ 8107 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 15566 (+16)
- артилерійських систем – 14655 (+56)
- РСЗВ – 1114 (+3)
- засоби ППО ‒ 874 (+0)
- літаків – 360 (+0)
- гелікоптерів – 326 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11641 (+21)
- крилаті ракети ‒ 2335 (+2)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19787 (+74)
- спеціальна техніка ‒ 2452 (+4).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що протягом червня російська армія втратила близько 33 713 осіб особового складу та 5588 одиниць озброєння та військової техніки.