Сили оборони ліквідували ще 1280 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 545 090 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1280 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 545 090 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 545090 (+1280) осіб

танків ‒ 8107 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 15566 (+16)

артилерійських систем – 14655 (+56)

РСЗВ – 1114 (+3)

засоби ППО ‒ 874 (+0)

літаків – 360 (+0)

гелікоптерів – 326 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11641 (+21)

крилаті ракети ‒ 2335 (+2)

кораблі / катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 19787 (+74)

спеціальна техніка ‒ 2452 (+4).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом червня російська армія втратила близько 33 713 осіб особового складу та 5588 одиниць озброєння та військової техніки.