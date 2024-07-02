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Сили оборони ліквідували ще 1280 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 545 090 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1280 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1280 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 545 090 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 545090 (+1280) осіб 
  • танків ‒ 8107 (+8)
  • бойових броньованих машин ‒ 15566 (+16) 
  • артилерійських систем – 14655 (+56)
  • РСЗВ – 1114 (+3)
  • засоби ППО ‒ 874 (+0) 
  • літаків – 360 (+0)
  • гелікоптерів – 326 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11641 (+21) 
  • крилаті ракети ‒ 2335 (+2) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19787 (+74)
  • спеціальна техніка ‒ 2452 (+4).

Дані уточнюються. 

Нагадаємо, що протягом червня російська армія втратила близько 33 713 осіб особового складу та 5588 одиниць озброєння та військової техніки.

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