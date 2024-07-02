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Кіберзлочинця з Вінниці судитимуть за викрадення даних з банківських карток іноземців

Він створював та збував шкідливе програмне забезпечення для однієї з операційних систем, що дозволяло викрадати персональні дані з мобільних пристроїв.

Кіберзлочинця з Вінниці судитимуть за викрадення даних з банківських карток іноземців

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо кіберзлочинця з Вінниці, який ошукував іноземців та легалізовував доходи від нелегальних операцій.

Про це йдеться у пресрелізі бюро.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Свою діяльність зловмисник розпочав у 2017 році, він створював та збував шкідливе програмне забезпечення для однієї з операційних систем, що дозволяло викрадати персональні дані з мобільних пристроїв.

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Згодом він почав займатися “фішингом”, за допомогою фіктивних посилань та спеціальних сайтів викрадати банківські дані мешканців Канади та США. Викрадені дані він продавав за криптовалюту. За результатами розслідування встановлено, що йому вдалося викрасти та легалізувати на території України близько 3,5 млн грн.

Після розслідування справи іншими правоохоронними органами за рішенням процесуального керівника її передали до ДБР.

У лютому 2024 року кіберзлочинцю повідомили про підозру. Наразі арештовано елітний автомобіль чоловіка для подальшої спеціальної конфіскації.

Фігурант обвинувачується у створенні та розповсюдженні шкідливих програмних засобів, несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин, легалізації майна (ч. 1 ст. 361-1, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 209 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура.

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