З російського полону повернулись 90 українців
З російського полону повернулись 90 українців
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Літній наступ ворога розпочався з Торецька. Аналізуємо ситуацію на фронті
Літній наступ ворога розпочався з Торецька. Аналізуємо ситуацію на фронті
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Печерський райсуд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. Відео
Печерський райсуд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. Відео
ГоловнаСуспільствоПодії

Ексначальник Головного слідчого управління Генпрокуратури Ігор Щербина отримав 6 років позбавлення волі

Ігоря Щербину викрили на підбурюванні до надання 150 тисяч доларів колишньому директору ДБР Роману Трубі, який є його кумом.

Ексначальник Головного слідчого управління Генпрокуратури Ігор Щербина отримав 6 років позбавлення волі
Ігор Щербина
Фото: 5 канал/ Евеліна Михайленко

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) оголосила обвинувальний вирок ексначальнику Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ігорю Щербині. Про це повідомляє Центр протидії корупції. 

Ігоря Щербину викрили на підбурюванні до надання 150 тисяч доларів колишньому директору ДБР Роману Трубі, який є його кумом. 

Вирок ухвалила колегія суддів у складі: Ігор Строгий, Леся Федорак та Віктор Маслов.

За ці гроші колишній директор ДБР начебто мав допомогти із закриттям кримінального провадження, що розслідується територіальним управлінням органу.

Щербині призначили покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, суд позбавив особу класного чину старшого радника юстиції.

Щербина — ексначальник Головного слідчого управління ГПУ в 2014-2015 роках. У ті часи Труба працював під його керівництвом, був його заступником. У 2017-2019 Роман Труба очолював ДБР.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies