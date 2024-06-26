Ексначальник Головного слідчого управління Генпрокуратури Ігор Щербина отримав 6 років позбавлення волі

Ігоря Щербину викрили на підбурюванні до надання 150 тисяч доларів колишньому директору ДБР Роману Трубі, який є його кумом.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) оголосила обвинувальний вирок ексначальнику Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ігорю Щербині. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Ігоря Щербину викрили на підбурюванні до надання 150 тисяч доларів колишньому директору ДБР Роману Трубі, який є його кумом.

Вирок ухвалила колегія суддів у складі: Ігор Строгий, Леся Федорак та Віктор Маслов.

За ці гроші колишній директор ДБР начебто мав допомогти із закриттям кримінального провадження, що розслідується територіальним управлінням органу.

Щербині призначили покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, суд позбавив особу класного чину старшого радника юстиції.

Щербина — ексначальник Головного слідчого управління ГПУ в 2014-2015 роках. У ті часи Труба працював під його керівництвом, був його заступником. У 2017-2019 Роман Труба очолював ДБР.