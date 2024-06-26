Російському режисеру Карену Шахназарову повідомили про підозру у виправдовуванні агресії РФ проти України

Режисер систематично висловлював свою позицію на підтримку держави-агресора.

Повідомлено про підозру російському кінорежисеру, керівнику державного кіноконцерну, передає Офіс Генпрокурора України. Згідно з наведеною інформацією та фото, йдеться про Карена Шахназарова.

Йому інкриміновано виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний як публічна особа і представник «культурного осередку Росії», користуючись популярністю та авторитетом у медіа, а також можливістю формувати суспільну думку, систематично висловлював свою позицію на підтримку держави-агресора.

В інтерв’ю пропагандистським медіа він висвітлював російські наративи і лозунги.

18 вересня 2023 року за участі російського кінорежисера на відеохостингу YouTube опубліковане інтерв’ю на тему суверенітету України та інтересів Росії.

У розмові з російським блогером в Москві підозрюваний поширив інформацію, спрямовану на реалізацію російської державної інформаційної політики щодо підтримки так званої «спеціальної воєнної операції» і виправдовування збройної агресії РФ проти України.

При цьому «діяч культури» усвідомлював, що матеріали будуть доступні для широкої аудиторії.