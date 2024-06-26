Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Літній наступ ворога розпочався з Торецька. Аналізуємо ситуацію на фронті
Літній наступ ворога розпочався з Торецька. Аналізуємо ситуацію на фронті
УП: Міноборони передумало підтримувати збільшення терміну оновлення даних для військовозобов'язаних (уточнено)
УП: Міноборони передумало підтримувати збільшення терміну оновлення даних для військовозобов'язаних (уточнено)
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Печерський райсуд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. Відео
Печерський райсуд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. Відео
З російського полону повернулись 90 українців
З російського полону повернулись 90 українців
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
ГоловнаСуспільствоВійна

Російському режисеру Карену Шахназарову повідомили про підозру у виправдовуванні агресії РФ проти України

Режисер систематично висловлював свою позицію на підтримку держави-агресора.

Російському режисеру Карену Шахназарову повідомили про підозру у виправдовуванні агресії РФ проти України
Ілюстративне фото: Шахназаров і Путін, Кремль, 12 червня 2023
Фото: EPA/UPG

Повідомлено про підозру російському кінорежисеру, керівнику державного кіноконцерну, передає Офіс Генпрокурора України. Згідно з наведеною інформацією та фото, йдеться про Карена Шахназарова. 

Йому інкриміновано виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний як публічна особа і представник «культурного осередку Росії», користуючись популярністю та авторитетом у медіа, а також можливістю формувати суспільну думку, систематично висловлював свою позицію на підтримку держави-агресора.

В інтерв’ю пропагандистським медіа він висвітлював російські наративи і лозунги.

18 вересня 2023 року за участі російського кінорежисера на відеохостингу YouTube опубліковане інтерв’ю на тему суверенітету України та інтересів Росії.

У розмові з російським блогером в Москві підозрюваний поширив інформацію, спрямовану на реалізацію російської державної інформаційної політики щодо підтримки так званої «спеціальної воєнної операції» і виправдовування збройної агресії РФ проти України. 

При цьому «діяч культури» усвідомлював, що матеріали будуть доступні для широкої аудиторії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies