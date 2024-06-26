Президент Володимир Зеленський разом із Головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським та новим командувачем Об’єднаних сил генералом Андрієм Гнатовим приїхали у Донецьку область.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

"Представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Заслухали доповіді безпосередньо з позицій. Був радий особисто побачити і подякувати нашій 110-й бригаді та 47-й бригаді – абсолютно героїчні, результативні хлопці. Подякував і нашим бойовим медикам", - написав Зеленський у Telegram і опублікував відео.

Він зазначив, що провів на Донеччині нараду щодо безпеки та підтримки людей - щодо забезпечення життя – вода, соціальні питання, евакуація, тощо; і щодо допомоги обороні і відновлення житла.

"І буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту – у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто із Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року і більше. Буду робити щодо них відповідні висновки", - додав Зеленський.