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Зеленський разом із Сирським та Гнатовим провів виїзну нараду на Донеччині

Президент офіційно представив військовим нового командувача Об’єднаних сил. 

Зеленський разом із Сирським та Гнатовим провів виїзну нараду на Донеччині
Зеленський приїхав до Покровська
Фото: Скриншот відео

Президент Володимир Зеленський разом із Головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським та новим командувачем Об’єднаних сил генералом Андрієм Гнатовим приїхали у Донецьку область.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

"Представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Заслухали доповіді безпосередньо з позицій. Був радий особисто побачити і подякувати нашій 110-й бригаді та 47-й бригаді – абсолютно героїчні, результативні хлопці. Подякував і нашим бойовим медикам", - написав Зеленський у Telegram і опублікував відео.

Він зазначив, що провів на Донеччині нараду щодо безпеки та підтримки людей - щодо забезпечення життя – вода, соціальні питання, евакуація, тощо; і щодо допомоги обороні і відновлення житла.

"І буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту – у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто із Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року і більше. Буду робити щодо них відповідні висновки", - додав Зеленський. 

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