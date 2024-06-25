УП: Міноборони передумало підтримувати збільшення терміну оновлення даних для військовозобов'язаних (уточнено)
УП: Міноборони передумало підтримувати збільшення терміну оновлення даних для військовозобов'язаних (уточнено)
Де найкраща і найгірша якість медпослуг в Україні: опитування
Де найкраща і найгірша якість медпослуг в Україні: опитування
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Печерський райсуд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. Відео
Печерський райсуд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. Відео
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Літній наступ ворога розпочався з Торецька. Аналізуємо ситуацію на фронті
Літній наступ ворога розпочався з Торецька. Аналізуємо ситуацію на фронті
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
ГоловнаСуспільствоВійна

Реалізуємо все, що потрібно, щоб пройтися кожним розділом наших відносин із ЄС, - Зеленський

Також збільшується тиск на Росію заради чесного закінчення цієї війни. 

Реалізуємо все, що потрібно, щоб пройтися кожним розділом наших відносин із ЄС, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Україна офіційно розпочала перемовини з Євросоюзом щодо членства. Це історичний результат. Ми довго до цього йшли, і точно реалізуємо все, що потрібно, щоб пройтися кожним розділом наших відносин із ЄС і створити договір про вступ України.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Є нові ордери від Міжнародного кримінального суду щодо російських убивць. Шойгу, Герасимов – ваш шлях у Гаагу відкрито. Також є рішення Європейського суду з прав людини щодо відповідальності Росії за все скоєне в нашому Криму проти людей і проти закону. Окупант буде за це відповідати”, - запевнив президент.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Він додав, що після Саміту миру є вже восьмий учасник, який приєднався до спільного комюніке, і ми тільки збільшуємо тиск на Росію заради чесного закінчення цієї війни. 

“І, як і обіцяли, ми працюємо, щоб повернути всіх наших людей із російського полону додому, в Україну. Кожного й кожну. Ні про кого не забуваємо. Сьогодні ще 90 українських родин щасливі. 90 воїнів повернули з полону. Захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, із різних напрямків фронту. Це армійці, нацгвардійці, прикордонники, ВМС. Більшість – рядові та сержанти”, - зазначив Верховний головнокомандувач. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies