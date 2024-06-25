Україна офіційно розпочала перемовини з Євросоюзом щодо членства. Це історичний результат. Ми довго до цього йшли, і точно реалізуємо все, що потрібно, щоб пройтися кожним розділом наших відносин із ЄС і створити договір про вступ України.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Є нові ордери від Міжнародного кримінального суду щодо російських убивць. Шойгу, Герасимов – ваш шлях у Гаагу відкрито. Також є рішення Європейського суду з прав людини щодо відповідальності Росії за все скоєне в нашому Криму проти людей і проти закону. Окупант буде за це відповідати”, - запевнив президент.

Він додав, що після Саміту миру є вже восьмий учасник, який приєднався до спільного комюніке, і ми тільки збільшуємо тиск на Росію заради чесного закінчення цієї війни.

“І, як і обіцяли, ми працюємо, щоб повернути всіх наших людей із російського полону додому, в Україну. Кожного й кожну. Ні про кого не забуваємо. Сьогодні ще 90 українських родин щасливі. 90 воїнів повернули з полону. Захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, із різних напрямків фронту. Це армійці, нацгвардійці, прикордонники, ВМС. Більшість – рядові та сержанти”, - зазначив Верховний головнокомандувач.