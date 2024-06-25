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Внаслідок масованих обстрілів Донеччини одна людина загинула, ще шестеро травмовані

Під російськими обстрілами опинилися житлові квартали міста Курахове, Торецьк і Золота Нива.

Внаслідок масованих обстрілів Донеччини одна людина загинула, ще шестеро травмовані
обстріли Донеччини
Фото: Донецька обласна прокуратура

Російська армія впродовж дня масовано обстрілювала населені пункти Донецької області, під вогнем опинилися Курахове, Золота Нива і Торецьк. Шестеро мирних жителів постраждали, одна людина загинула.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

25 червня під обстрілами російських військ потрапив житловий квартал міста Курахове. Поранень зазнали 36-річна жінка та чоловік 79 років.

Фото: Донецька обласна прокуратура
Внаслідок артилерійського обстрілу окупантами села Золота Нива загинула 67-річна місцева жителька. Вона перебувала у дворі домоволодіння.

Також ворожі удари прийшлися по Торецьку, окупанти застосували, ймовірно, "КАБ-500". Авіабомба влучила у багатоквартирний будинок. Осколкових поранень зазнали двоє містян 42 й 74 років.

Фото: Донецька обласна прокуратура

 Через кілька годин зс рф знову атакували населений пункт, поціливши по цивільній інфраструктурі. Травмовано 59-річного співробітника будівельного магазину та ще одного цивільного 68 років. Потерпілих госпіталізовано.

24 червня окупанти завдали шести авіаударів по Торецьку – поранені чотири людини.

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