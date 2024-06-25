Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців

У суботу вранці його доставили до кордону з Білоруссю, де його передали представникам Росії.

Митрополита Тульчинського і Брацлавського Української православної церкви Московського патріархату Іонафана Єлецьких, якого засудили в Україні, у суботу вранці доставили до кордону з Білоруссю, де його передали представникам Росії.

Про подробиці обміну "Главком" дізнався у правоохоронних органах.

За словами джерел, цінність Іонафана полягає у тому, що він пішов по обміну на декількох військовополонених українських захисників, котрі утримувалися в Росії.

Також зазначається, що митрополита конкретно хотіла забрати російська сторона. Зокрема, від патріарха Російської православної церкви Кирила Гундяєва надійшло офіційне звернення.

Тим часом в РПЦ вже заявили, що митрополита Єлецьких, засудженого в Україні, "звільнено, і невдовзі він прибуде до Москви". А 23 червня з’явилося відео богослужіння зі Свято-Духівського собору РПЦ в Мінську, на службі був присутній Іонафан.

За повідомленням російських ЗМІ, звільненню Іонафана сприяв Папа римський Франциск.

Хто такий митрополит УПЦ МП Іонафан