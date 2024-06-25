Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців

Митрополита Тульчинського і Брацлавського Української православної церкви Московського патріархату Іонафана Єлецьких, якого засудили в Україні, у суботу вранці доставили до кордону з Білоруссю, де його передали представникам Росії.
Про подробиці обміну "Главком" дізнався у правоохоронних органах.
За словами джерел, цінність Іонафана полягає у тому, що він пішов по обміну на декількох військовополонених українських захисників, котрі утримувалися в Росії.
Також зазначається, що митрополита конкретно хотіла забрати російська сторона. Зокрема, від патріарха Російської православної церкви Кирила Гундяєва надійшло офіційне звернення.
Тим часом в РПЦ вже заявили, що митрополита Єлецьких, засудженого в Україні, "звільнено, і невдовзі він прибуде до Москви". А 23 червня з’явилося відео богослужіння зі Свято-Духівського собору РПЦ в Мінську, на службі був присутній Іонафан.
За повідомленням російських ЗМІ, звільненню Іонафана сприяв Папа римський Франциск.
Хто такий митрополит УПЦ МП Іонафан
- Митрополит Тульчинський і Брацлавський УПЦ МП Іонафан – непересічна фігура у церковному житті України та Росії. У 70-роках минулого століття Анатолій Єлецьких навчався у Ленінградській духовній семінарії та Ленінградській духовній академії, ректором яких у той період був теперішній очільник РПЦ Кирило Гундяєв. Саме Кирило 1978 року висвятив Єлецьких в ієромонаха. По закінченню навчання Іонафан кілька років викладав церковні співи в семінарії та в регентському класі, був регентом хору ленінградських духовних шкіл.
- У жовтні 2022 року СБУ під час обшуків Тульчинської єпархії УПЦ МП натрапили на низку пропагандистських листівок: "Власти Росии"із зображенням прапора РФ (12 штук); "Указ президента Росії про приєднання АР Крим до РФ" із зображеннями карти України де АР Крим відмічено територією РФ (11 штук); "Донбасс – Россия" (вісім штук); "Історія АР Криму з древніх часів", де він зазначається територією РФ (11 штук), а також листи (ксерокопії) Московського патріарха від 6 жовтня 2022 року з вимогою молитися за президента РФ (п’ять штук). Найцікавішою знахідкою, віднайдену спецслужбою у приміщенні єпархії, можна вважати твір "Гимн-молитва за Россию" з нотами, виданого у Москві 2015 року Автором слів вказано… владику Іонафана (Єлецьких).
- Вилучені буклети також лягли в основу обвинувачення. Натомість у суді митрополит Іонафан відхрестився від усього і заявив, що проросійські листівки він не виготовляв, вперше їх побачив під час обшуків.
- Разом із тим, обвинувачений ієрарх таки визнав, що в нього була інструкція для зашифрованого спілкування із абонентами Росії. Він розповів, що її дав "товариш з РФ", але імені його владика не пригадує.
- У серпні минулого року Іонафана засудили до 5 років тюрми. Перед цим, у січні, президент призупинив його громадянство.
- 10 квітня 2024 року Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України при СБУ включив митрополита до списків на обмін полоненими.
- 18 червня 2024 року апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким Єлецьких було призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також повідомлялося, що він відмовився від обміну, бо не вважає себе військовополоненим, хоча нещодавно сам написав відповідну заяву.