Західні боєприпаси почали надходити на фронт, що дещо полегшує ситуацію для українських захисників, – Reuters

Видання зазначає, що “снарядний голод” погано впливав, зокрема, на здатність артилеристів підтримувати піхоту.

Західні поставки артилерійських снарядів, уповільнені місяцями політичних суперечок у Вашингтоні, почали надходити до українських підрозділів на лінії фронту, пише Reuters.

Репортери Reuters відвідали один з артилерійських підрозділів у Донецькій області, де використовують у боях самохідні гаубиці М-109. У минулому солдати казали, що вони були змушені обмежити використання 155-мм снарядів проти ворога, що поставило під загрозу їхню здатність підтримувати піхоту.

«Був «снарядний голод». Досить жорстко нормували боєприпаси. Це вплинуло на піхоту. Вони (росіяни) підкрадалися з усіх боків, страждали піхотинці», — сказав командир частини 46-річний Василь.

«Тепер немає «снарядного голоду» і ми добре працюємо».