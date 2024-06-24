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"Голос Америки": США завтра планують оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні

Розмір пакету складе 150 млн доларів.

"Голос Америки": США завтра планують оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні
США 25 червня планують оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні
Фото: Пресслужба Пентагону

Завтра, 25 червня, США оголосять про надання чергового пакету допомоги Україні.

Про це повідомила журналістка “Голосу Америки” Карла Бебб.

“США оголосить про надання додаткової військової допомоги Україні в розмірі 150 мільйонів доларів уже завтра”, – написала журналістка.

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Вона зазначила, що таку інформацію їй повідомив “офіційний представник США”.

  • Україна матиме пріоритет перед іншими державами у питанні постачання зенітних ракет, відповідне рішення ухвалив уряд США.

  • Також Україна пріоритетно отримуватиме ракети до комплексів NASAMS. 

  • Посол України в США Оксана Маркарова уточнила, що Вашингтон змінив послідовність постачань раніше замовлених багатьма країнами перехоплювачів до систем Patriot у межах програми Іноземних військових продажів (FMS), щоб ракети, які зараз сходять з конвеєра, були надані Києву.

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