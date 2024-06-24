"Голос Америки": США завтра планують оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні

Завтра, 25 червня, США оголосять про надання чергового пакету допомоги Україні.
Про це повідомила журналістка “Голосу Америки” Карла Бебб.
“США оголосить про надання додаткової військової допомоги Україні в розмірі 150 мільйонів доларів уже завтра”, – написала журналістка.
Вона зазначила, що таку інформацію їй повідомив “офіційний представник США”.
#BREAKING The US is expected to announce more military aid for #Ukraine valued at $150 million as soon as tomorrow, a U.S. official tells me— Carla Babb (@CarlaBabbVOA) June 24, 2024
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Україна матиме пріоритет перед іншими державами у питанні постачання зенітних ракет, відповідне рішення ухвалив уряд США.
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Також Україна пріоритетно отримуватиме ракети до комплексів NASAMS.
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Посол України в США Оксана Маркарова уточнила, що Вашингтон змінив послідовність постачань раніше замовлених багатьма країнами перехоплювачів до систем Patriot у межах програми Іноземних військових продажів (FMS), щоб ракети, які зараз сходять з конвеєра, були надані Києву.