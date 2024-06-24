Володимир Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.
Про це Президент сказав у вечірньому відеозверненні 24 червня.
"Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова", - сказав глава держави.
Цьому рішення Президента передувало звернення начальника штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдана Кротевича до Державного бюро розслідувань. Кротевич закликав провести розслідування щодо Содоля і звинуватив генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами.
"Написав листа в ДБР з закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал... Мені не пох***, що судять комбатів та комбригів за втрату спостережного посту, але не судять генерала за втрату областей та десятків міст та втрату тисяч солдат... Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції, проте проти себе він службові розслідування не ініціює", - написав 23 червня у своєму телеграмі Кротевич.
Раніше Содоля розкритикував волонтер Сергій Стерненко за те, що генерал нагородив мера Одеси Геннадія Труханова знаком "За службу і звитягу".
До призначення командувачем Об’єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль з 2018-го командував Морською піхотою ЗСУ. У лютому 2022 року отримав звання Герой України. Брав участь в обороні Маріуполя, у 2023-му командував ОТУ "Донецьк".
Хто такий Андрій Гнатов
- Морпіх Гнатов - командувач ОСУВ "Одеса".
- У 2001 році закінчив Харківський інститут танкових військ.
- У 2016–2018 роках — начальник штабу 36 окремої бригади морської піхоти.
- 2018–2021 — командир 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
- У 2022-му — начальник штабу, заступник командувача військ оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних сил України.
- У червні 2022-го отримав звання бригадного генерала.
- У 2022 році Андрій Гнатов очолював оборону Миколаєва після генерала Дмитра Марченка.
- Був одним з командувачів операції зі звільнення Херсонщини в листопаді 2022-го.
- Навесні 2023-го командував обороною Бахмута. Тоді місто тримала 93 бригада, яку очолює полковник Павло Паліса. Місто входило в зону відповідальності ОСУВ «Хортиця», яким командував Олександр Сирський.
- Андрій Гнатов належить до офіцерів, які формували підрозділи оновленої морської піхоти з частин, що залишили окупований Крим.