Генштаб ЗСУ: кількість боїв на фронті сягнула вже 114

Окупанти продовжують тиснути на Покровському й активізувалися на Лиманському напрямках.

Станом на 16.00 24 червня на фронті зафіксували вже 114 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Окупанти продовжують тиснути на Покровському та активізувалися на Лиманському напрямках.

На Куп’янському наразі нарахували чотири спроби росіян просунутися, бої точаться неподалік Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському кількість атак за сьогодні збільшилась майже вдвічі – до 18, шість з яких іще тривають. Штурмові дії зараз відбуваються в районах Греківки, Копанок, Невського, Серебрянського лісництва, Тернів та Синьківки.

На Краматорському загальна кількість спроб окупантів просунутися наразі дорівнює шести, активні бойові відбуваються в районі Іванівського.

На Торецькому ворог атакує в районі Південного. Це вже сьома за сьогодні штурмова дія на напрямку.

На Покровському зараз тривають 13 боєзіткнень у районах Сокола, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Євгенівки, Олександрополя та Воздвиженки. За сьогодні уже 35 разів ворог намагався тиснути на цьому напрямку.

На Времівському ворог намагався атакувати три рази. Штурмові дії відбили. Противник бомбардував КАБами в районі Солодкого та Великої Новоселівки.

На Оріхівському йдуть бої у районі Малої Токмачки.

На Придніпровському загарбники вчетверте протягом доби атакують в районі Кринок.