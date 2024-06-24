Буданов про ситуацію на сході України: Ситуація досить складна, так буде щонайменше місяць
Буданов про ситуацію на сході України: Ситуація досить складна, так буде щонайменше місяць
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
У ВМС пояснили, чому окупанти не застосовують весь арсенал "Калібрів" під час обстрілів
У ВМС пояснили, чому окупанти не застосовують весь арсенал "Калібрів" під час обстрілів
Військово-морські Сили разом із СБУ знищили склад "Шахедів" у Краснодарському краї
Військово-морські Сили разом із СБУ знищили склад "Шахедів" у Краснодарському краї
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
ГоловнаСуспільствоЖиття

Чернівецький ОТЦК заявив про напад на військовослужбовця

Чоловік намагався задушити водія авто ременем безпеки.

Чернівецький ОТЦК заявив про напад на військовослужбовця
ТЦК, фото ілюстративне
Фото: Пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП

У Чернівецькому ОТЦК та СП заявили про спробу задушення одного із військовослужбовців.

Як  інформує Чернівецький ОТЦК та СП, чоловік, який після невдалої спроби незаконного перетину кордону був затриманий і переданий військовослужбовцям ТЦК, напав на них. 

Зазначається, що, прямуючи на задньому сидінні службового автомобіля для уточнення даних, чоловік здійснив напад на військовослужбовців та наніс тілесні ушкодження, здійснив спробу удушення водія ременем безпеки. 

"З метою вгамування порушника було викликано слідчо-оперативну групу, для надання медичної допомоги військовослужбовцям - екстрену медичну допомогу", – зазначили у ОТЦК та СП.

Також у територіальному центрі додали, що після вчиненого чоловік намагався маніпулювати суспільною думкою, вдаючи постраждалого, та розмістив відповідне відео в соціальній мережі.

"Військовослужбовці ТЦК та СП, які отримали травми від «вдячного» співвітчизника, стали до лав ЗСУ на початку широкомасштабного вторгнення і проходили службу у десантно-штурмових військах. У зв’язку зі станом здоров’я переведені до ТЦК та СП", – уточнили у відомстві. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies