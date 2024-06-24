Чернівецький ОТЦК заявив про напад на військовослужбовця

У Чернівецькому ОТЦК та СП заявили про спробу задушення одного із військовослужбовців.

Як інформує Чернівецький ОТЦК та СП, чоловік, який після невдалої спроби незаконного перетину кордону був затриманий і переданий військовослужбовцям ТЦК, напав на них.

Зазначається, що, прямуючи на задньому сидінні службового автомобіля для уточнення даних, чоловік здійснив напад на військовослужбовців та наніс тілесні ушкодження, здійснив спробу удушення водія ременем безпеки.

"З метою вгамування порушника було викликано слідчо-оперативну групу, для надання медичної допомоги військовослужбовцям - екстрену медичну допомогу", – зазначили у ОТЦК та СП.

Також у територіальному центрі додали, що після вчиненого чоловік намагався маніпулювати суспільною думкою, вдаючи постраждалого, та розмістив відповідне відео в соціальній мережі.

"Військовослужбовці ТЦК та СП, які отримали травми від «вдячного» співвітчизника, стали до лав ЗСУ на початку широкомасштабного вторгнення і проходили службу у десантно-штурмових військах. У зв’язку зі станом здоров’я переведені до ТЦК та СП", – уточнили у відомстві.