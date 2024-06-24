Вартість таких "послуг" варіювалася від 100 до 500 доларів, також "допомагали" здати іспит за 8000 грн.

У трьох областях України заблокували схеми "полегшеної" здачі іспитів на водіння у сервісних центрах МВС.

Про це повідомили у Нацполіції.

Зокрема, на Закарпатті 43-річна мешканка Мукачева за 250 доларів обіцяла охочим допомогти успішно скласти практичний іспит з водіння.

Оперативники Закарпатського управління ДВБ спільно із слідчими обласної поліції припинили протиправну діяльність жінки.

Фото: Нацполіція Викриті схеми на іспитах з водіння

На незаконних оборудках у одному з територіальних сервісних центрів оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ викрили колишнього міліціонера, який працював начальником МРЕВ ДАІ. Фігурант запевняв, що має знайомих у ТСЦ та може домовитись про успішну здачу іспитів з водіння. За послугу просив 8 000 гривень. Спільно із слідчими тернопільської поліції ділка затримали одразу після отримання ним грошей.

Фото: Нацпол Викриті схеми на іспитах із водіння

У Волинській області вирішити питання у місцевому ТСЦ обіцяв і 50 річний мешканець Ковеля. Аферист пропонував свою допомогу у переоформленні автівок та складанні іспитів з водіння. Вартість послуг в залежності від обставин складала від 150 до 500 доларів. Оперативники Волинського управління ДВБ та слідчі волинської поліції затримали фігуранта «на гарячому».

Фото: Нацпол Викриті схеми на іспитах із водіння

Всім трьом фігурантам оголошено про підозру. Їм інкриміновано зловживання впливом. За незаконні оборудки у Сервісних центрах МВС вони понесуть кримінальну відповідальність. Працівники ДВБ перевіряють ймовірну причетність до злочинів і працівників регіональних ТСЦ.

"Закликаємо не користуватися послугами сторонніх осіб та оформляти документи у законний спосіб. Дотримання цих правил гарантує правомірність ваших дій та захищає від можливих проблем у майбутньому", – наголосили у Нацполі.

Такод нагадали, що якщо стали свідком подібних протиправних дій, варто повідомити про них анонімно у чат-бот ДВБ у Телеграмі: @dvb_np_bot або на гарячу лінію за номером +38 050 352 72 77.