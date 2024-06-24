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У трьох областях заблокували схеми "полегшеної" здачі іспитів з водіння

Вартість таких "послуг" варіювалася від 100 до 500 доларів, також "допомагали" здати іспит за 8000 грн.

У трьох областях заблокували схеми "полегшеної" здачі іспитів з водіння
Викрили схеми отримання водійського за гроші
Фото: Нацпол

У трьох областях України заблокували схеми "полегшеної" здачі іспитів на водіння у сервісних центрах МВС.

Про це повідомили у Нацполіції. 

Зокрема, на Закарпатті 43-річна мешканка Мукачева за 250 доларів обіцяла охочим допомогти успішно скласти практичний іспит з водіння. 

Оперативники Закарпатського управління ДВБ спільно із слідчими обласної поліції припинили протиправну діяльність жінки. 

Викриті схеми на іспитах з водіння
Фото: Нацполіція
Викриті схеми на іспитах з водіння

На незаконних оборудках у одному з територіальних сервісних центрів оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ викрили колишнього міліціонера, який працював начальником МРЕВ ДАІ. Фігурант запевняв, що має знайомих у ТСЦ та може домовитись про успішну здачу іспитів з водіння. За послугу просив 8 000 гривень. Спільно із слідчими тернопільської поліції ділка затримали одразу після отримання ним грошей. 

Викриті схеми на іспитах із водіння
Фото: Нацпол
Викриті схеми на іспитах із водіння

У Волинській області вирішити питання у місцевому ТСЦ обіцяв і 50 річний мешканець Ковеля. Аферист пропонував свою допомогу у переоформленні автівок та складанні іспитів з водіння. Вартість послуг в залежності від обставин складала від 150 до 500 доларів. Оперативники Волинського управління ДВБ та слідчі волинської поліції затримали фігуранта «на гарячому». 

Викриті схеми на іспитах із водіння
Фото: Нацпол
Викриті схеми на іспитах із водіння

Всім трьом фігурантам оголошено про підозру. Їм інкриміновано зловживання впливом. За незаконні оборудки у Сервісних центрах МВС вони понесуть кримінальну відповідальність. Працівники ДВБ перевіряють ймовірну причетність до злочинів і працівників регіональних ТСЦ.

"Закликаємо не користуватися послугами сторонніх осіб та оформляти документи у законний спосіб. Дотримання цих правил гарантує правомірність ваших дій та захищає від можливих проблем у майбутньому", – наголосили у Нацполі.

Такод нагадали, що якщо стали свідком подібних протиправних дій, варто повідомити про них анонімно у чат-бот ДВБ у Телеграмі: @dvb_np_bot або на гарячу лінію за номером +38 050 352 72 77.

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