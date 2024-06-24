У трьох областях України заблокували схеми "полегшеної" здачі іспитів на водіння у сервісних центрах МВС.
Про це повідомили у Нацполіції.
Зокрема, на Закарпатті 43-річна мешканка Мукачева за 250 доларів обіцяла охочим допомогти успішно скласти практичний іспит з водіння.
Оперативники Закарпатського управління ДВБ спільно із слідчими обласної поліції припинили протиправну діяльність жінки.
На незаконних оборудках у одному з територіальних сервісних центрів оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ викрили колишнього міліціонера, який працював начальником МРЕВ ДАІ. Фігурант запевняв, що має знайомих у ТСЦ та може домовитись про успішну здачу іспитів з водіння. За послугу просив 8 000 гривень. Спільно із слідчими тернопільської поліції ділка затримали одразу після отримання ним грошей.
У Волинській області вирішити питання у місцевому ТСЦ обіцяв і 50 річний мешканець Ковеля. Аферист пропонував свою допомогу у переоформленні автівок та складанні іспитів з водіння. Вартість послуг в залежності від обставин складала від 150 до 500 доларів. Оперативники Волинського управління ДВБ та слідчі волинської поліції затримали фігуранта «на гарячому».
Всім трьом фігурантам оголошено про підозру. Їм інкриміновано зловживання впливом. За незаконні оборудки у Сервісних центрах МВС вони понесуть кримінальну відповідальність. Працівники ДВБ перевіряють ймовірну причетність до злочинів і працівників регіональних ТСЦ.
"Закликаємо не користуватися послугами сторонніх осіб та оформляти документи у законний спосіб. Дотримання цих правил гарантує правомірність ваших дій та захищає від можливих проблем у майбутньому", – наголосили у Нацполі.
Такод нагадали, що якщо стали свідком подібних протиправних дій, варто повідомити про них анонімно у чат-бот ДВБ у Телеграмі: @dvb_np_bot або на гарячу лінію за номером +38 050 352 72 77.
- На Сумщині викрили працівника автошколи на махінаціях із іспитами з водіння.
- Викрили мешканку Львівщини, яка за гроші допомагала громадянам отримувати водійські посвідчення. Для зручності жінка навіть облаштувала "робоче місце" в арендованому МАФі неподалік сервісного центру.