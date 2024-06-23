Київська поліція оголосила підозру неповнолітньому, який побив ветерана

Йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Напад на військового стався напередодні, 21 червня, коли той вигулював собаку на вулиці у Дарницькому районі. До потерпілого підійшло троє молодиків, серед яких був неповнолітній, який і спровокував конфлікт. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

"Напад на чоловіка стався вчора, близько 23:40, коли той саме вигулював собаку на вулиці у Дарницькому районі. До потерпілого підійшло троє молодиків, серед яких був неповнолітній. Останній почав провокувати конфлікт та, висловлюючи невдоволення зачіскою киянина, завдав йому близько десяти ударів кулаками по голові", — ідеться у повідомленні.

На місце події прибули співробітники поліції, які доставили всіх учасників інциденту до територіального підрозділу.

"Від постраждалого правоохоронці відібрали заяву та надали направлення на проходження судово-медичної експертизи. Встановлено, що потерпілий — колишній військовослужбовець, який звільнився наприкінці 2023 року за станом здоров’я", — додають у поліції.

До управління поліції правоохоронці викликали батьків неповнолітнього, у присутності яких проводили подальші процесуальні дії.

Наразі слідчі за процесуального погодження Дарницької окружної прокуратури оголосили молодику про підозру у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Згідно із санкцією статті правопорушнику загрожує до п’яти років обмеження волі.