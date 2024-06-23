На Київщині уламки ворожої ракети зруйнували житлові будинки, є постраждалі

У Київській області уламки ворожих ракет пошкодили приватні житлові будинки. Також відомо про двох постраждалих.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Київщина: рятувальники ліквідовують наслідки ворожих обстрілівВнаслідок падіння уламків ворожої ракети в одному з районів області сталися часткові руйнування приватних житлових будинків та споруд, 2 особи – постраждало", — ідеться у повідомленні.

На ліквідації задіяно 2 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.На місці працюють психологи та медичні працівники ДСНС.