Сьогодні 70% особового складу Нацгвардії знаходиться на фронті, – глава МВС

Міністр зазначив, що раніше планувалося, що підрозділи НГУ будуть забезпечувати стабілізаційні заходи на деокупованих територіях, однак згодом ситуація на фронті змінилася. Тепер 70% особового складу Нацгвардії виконують завдання з відсічі збройної агресії.

Очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що сьогодні 70% особового складу Національної гвардії України знаходиться на фронті. Про це повідомляє пресслужба МВС.

«До основних функцій Національної гвардії України в мирний час входили обов’язки із забезпечення громадської безпеки і порядку, охорони об'єктів критичної інфраструктури, дипломатичних представництв та консульських установ, а також конвоювання. 20% особового складу НГУ до війни складали підрозділи оперативного призначення та спецпризначення – це ті бійці, які могли бути залученими до військових операцій на лінії фронту й на кордоні», – зазначив Ігор Клименко в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами міністра, також планувалося, що підрозділи НГУ будуть першими задіяні на деокупованих територіях й забезпечувати там стабілізаційні заходи, громадську безпеку та порядок. Але зараз ситуація на фронті змінилася, а отже застосування бійців НГУ також.

«На сьогодні 70% особового складу Національної гвардії України знаходиться на фронті в складі сил оборони, тобто у підпорядкуванні Головнокомандувача Збройних сил України та виконують завдання з відсічі збройної агресії», – заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.