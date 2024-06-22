Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Військо пріоритетніше: Ляшко пояснив, як працює бронювання цивільних медиків
Військо пріоритетніше: Ляшко пояснив, як працює бронювання цивільних медиків
В Україні була масштабна повітряна тривога через загрозу крилатих ракет (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога через загрозу крилатих ракет (доповнено)
У МВС прокоментували напад на колишнього військового підрозділу "Кракен" у Дніпрі
У МВС прокоментували напад на колишнього військового підрозділу "Кракен" у Дніпрі
ЗМІ: майже вся Чорногорія та велика частина Хорватії, Боснії і Герцеговини залишилися без світла
ЗМІ: майже вся Чорногорія та велика частина Хорватії, Боснії і Герцеговини залишилися без світла
Поліція відкрила дві кримінальні справи за фактом побиття ексвійськовослужбовця у Дніпрі
Поліція відкрила дві кримінальні справи за фактом побиття ексвійськовослужбовця у Дніпрі
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
Корнійчук: Україна обмежить в’їзд громадян Ізраїлю
Корнійчук: Україна обмежить в’їзд громадян Ізраїлю
ГоловнаСуспільствоЖиття

У неділю графіки відключення світла діятимуть лише ввечері

Причина покращення ситуації - зменшення споживання електрики у вихідний день.

У неділю графіки відключення світла діятимуть лише ввечері
Фото: EPA/UPG

У неділю, 23 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла лише ввечері, - з 19:00 до 23:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Як пояснили в компанії, причина покращення ситуації зі світлом - зниження споживання електрики у вихідний день.

"При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, в ніч на сьогодні Росія здійснила чергову ракетну атаку на критичну інфраструктуру України. Відомо про влучання в енергооб'єкти на Львівщині та Запоріжжі. Через це графіки відключень почали діяти раніше.

  • В Україні почали вимикати світло через дефіцит електроенергії, який виник через серію масштабних російських ударів по енергетиці. Зокрема, росіяни знищили декілька великих ТЕЦ та ТЕС, а також вивели з ладу Дніпровську ГЕС.
  • 14 червня Укренерго повідомило, що у суботу збільшить відключення світла по Україні. У ремонт вийшов один енергоблок АЕС, а роботу сонячних електростанцій ускладнює хмарність. 17 червня Укренерго повідомляло, що ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж минулого тижня.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies