У неділю графіки відключення світла діятимуть лише ввечері

У неділю, 23 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла лише ввечері, - з 19:00 до 23:00.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Як пояснили в компанії, причина покращення ситуації зі світлом - зниження споживання електрики у вихідний день.
"При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, в ніч на сьогодні Росія здійснила чергову ракетну атаку на критичну інфраструктуру України. Відомо про влучання в енергооб'єкти на Львівщині та Запоріжжі. Через це графіки відключень почали діяти раніше.
- В Україні почали вимикати світло через дефіцит електроенергії, який виник через серію масштабних російських ударів по енергетиці. Зокрема, росіяни знищили декілька великих ТЕЦ та ТЕС, а також вивели з ладу Дніпровську ГЕС.
- 14 червня Укренерго повідомило, що у суботу збільшить відключення світла по Україні. У ремонт вийшов один енергоблок АЕС, а роботу сонячних електростанцій ускладнює хмарність. 17 червня Укренерго повідомляло, що ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж минулого тижня.