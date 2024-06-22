У неділю графіки відключення світла діятимуть лише ввечері

У неділю, 23 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла лише ввечері, - з 19:00 до 23:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Як пояснили в компанії, причина покращення ситуації зі світлом - зниження споживання електрики у вихідний день.

"При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, в ніч на сьогодні Росія здійснила чергову ракетну атаку на критичну інфраструктуру України. Відомо про влучання в енергооб'єкти на Львівщині та Запоріжжі. Через це графіки відключень почали діяти раніше.