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У Бєлгородській області РФ знищена пускова установка "Панцир-С1"

Над місцем, де стояв «Панцир», здіймався чорний дим.

У Бєлгородській області РФ знищена пускова установка "Панцир-С1"
Панцир-С1, фото ілюстративне
Фото: topwar.ru

У Бєлгородській області Росії знищена поскава установка "Панцир-С1" у районі селища Дубове.

Як пишуть російські телеграм-канали, над місцем, де стояв «Панцир», здіймався чорний дим.

За попередніми даними, екіпажу вдалося вижити. 

Тим часом губернатор Бєлгородської області повідомив лише про те, що в Дубовому спалахнула трава.

Також у районі поразки «Панциря» перекрили дорогу, і, як пишуть російські телеграм-канали, "через загоряння трави дорогу перекривати не стали б".

У самому селищі Дубове пошкоджено дахи двох приватних будинків та 17 автомобілів, у селі Таврове – три автомобілі.

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