Унаслідок російських обстрілів у Франківську пошкоджений університет нафти і газу

Під час нічної масованої ракетної атаки РФ в Івано-Франківську було пошкоджено будівлю Національного технічного університету нафти і газу.
Про це повідомляє пресслужба навчального закладу.
"У цей нелегкий час спільнота ІФНТУНГ звертається до наших випускників, партнерів та всіх небайдужих з проханням про допомогу та фінансову підтримку, щоб подолати наслідки чергового російського злочину", — ідеться в повідомленні.
Також, за інформацією міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, унаслідок ракетної атаки по місту пошкоджено 14 будівель, ліцей та дитячий садочок.
Раніше зазначалося, що сьогодні вночі ворог завдав удару по території цивільного навчального закладу в Івано-Франківську.