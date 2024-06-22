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Унаслідок російських обстрілів у Франківську пошкоджений університет нафти і газу

Пошкоджень також зазнали 14 будівель, дитячий садочок та ліцей.

Унаслідок російських обстрілів у Франківську пошкоджений університет нафти і газу
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Фото: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Під час нічної масованої ракетної атаки РФ в Івано-Франківську було пошкоджено будівлю Національного технічного університету нафти і газу.

Про це повідомляє пресслужба навчального закладу.

"У цей нелегкий час спільнота ІФНТУНГ звертається до наших випускників, партнерів та всіх небайдужих з проханням про допомогу та фінансову підтримку, щоб подолати наслідки чергового російського злочину", — ідеться в повідомленні.

Також, за інформацією міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, унаслідок ракетної атаки по місту пошкоджено 14 будівель, ліцей та дитячий садочок. 

Раніше зазначалося, що сьогодні вночі ворог завдав удару по території цивільного навчального закладу в Івано-Франківську.

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