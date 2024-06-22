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Плетенчук: Росія почала запускати ракети по Україні з Азовського моря

У військово-морських силах назвали це важливим поворотним моментом.

Плетенчук: Росія почала запускати ракети по Україні з Азовського моря
Фото: ОК "Південь"

Коментуючи нічну повітряну атаку, речник ВМС Дмитро Плетенчук заявив, що уночі російські війська вперше запустили по Україні "Калібри" з акваторії Азовського моря, що є важливим поворотним моментом.

Про це речник ВМС заявив в ефірі телемарафону.

"Чотири ракети було випущено з акваторії Азовського моря, і це є важливим поворотним моментом, тому що, як бачите, вони використовують його, вважаючи безпечнішою акваторією, ніж Чорне море", — сказав речник.

Плетенчук зазначив, Силам оборони вдалося знешкодити всі "Калібри", адже ракети цього типу вже не такі ефективні, як на початку повномасштабного вторгнення. 

"Вони вирішили, що можуть використовувати Азов (Азовське море - ред) в тому числі для розміщення своїх кораблів і застосування. Але, звісно, забувають вони, мабуть, що Азов теж досить недалеко від нас знаходиться", — додає Плетенчу.

  • Наразі в Азовському морі знаходяться три ракетоносії, на їх борту може бути до 20 ракет.
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