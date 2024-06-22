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У Херсонській області внаслідок атаки ворожого дрона на блокпосту загинув поліцейський

Поліцейський отримав тяжкі поранення та помер у кареті швидкої дороги до лікарні.

У Херсонській області внаслідок атаки ворожого дрона на блокпосту загинув поліцейський
Фото: Національна поліція України

У Херсонській області внаслідок атаки російського дрона на блокпосту загинув поліцейський Олександр Чехун.

Про це повідомляє Національна поліція.

"Внаслідок російської атаки дроном інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Херсонського РУП, старший лейтенант поліції отримав тяжкі поранення та помер у кареті швидкої дороги до лікарні", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що Олександр Чехун розпочав службу в 2007 році у Державній автомобільній інспекції УМВС України в Херсонській області. Служив у різних підрозділах, зокрема, у батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" та батальйоні поліції особливого призначення.

У 36-річного загиблого правоохоронця залишились батьки, дружина-поліцейська та 12-річна донька.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 17 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки постраждали четверо людей, одна людина загинула. 

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