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Збройні Сили ліквідували ще 1110 росіян, — Генштаб

Загалом Росія з початку повномасштабного вторгнення вратила близько 533 090 військових.

Збройні Сили ліквідували ще 1110 росіян, — Генштаб
Фото: надано автором

З початку повномасштабного вторгнення Росія вратила близько 533 090 військових. За добу ліквідовано 1110 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 533 090 (+1110) осіб,
  • танків ‒ 8009 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15383 (+11) од,
  • артилерійських систем –  14188 (+28) од,
  • РСЗВ – 1106 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 861 (+0) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11305 (+15),
  • крилаті ракети ‒ 2302 (+4),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19204 (+23) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2369 (+2)

Дані уточнюються.

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