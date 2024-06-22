Збройні Сили ліквідували ще 1110 росіян, — Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення Росія вратила близько 533 090 військових. За добу ліквідовано 1110 осіб.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 533 090 (+1110) осіб,
- танків ‒ 8009 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15383 (+11) од,
- артилерійських систем – 14188 (+28) од,
- РСЗВ – 1106 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 861 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11305 (+15),
- крилаті ракети ‒ 2302 (+4),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19204 (+23) од,
- спеціальна техніка ‒ 2369 (+2)
Дані уточнюються.