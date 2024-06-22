Збройні Сили ліквідували ще 1110 росіян, — Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.24 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення Росія вратила близько 533 090 військових. За добу ліквідовано 1110 осіб.

Загалом Росія з початку повномасштабного вторгнення вратила близько 533 090 військових.

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