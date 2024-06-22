Росіяни розбудовують мережу “музеїв СВО” на тимчасово окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники розбудовують мережу “музеїв СВО”.
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
“Згідно з вказівками Кремля, відповідні музеї, наповнені брухтом, мають створити в кожній школі й в кожному селі. Метою є глорифікація воєнних злочинців та перекладання відповідальності за війну на жертву”, - йдеться у повідомленні.
За функціонування “музеїв” відповідають ідейні колаборанти при школах чи при осередках окупаційних адміністрацій.
Експонати до “музеїв” передають російські підрозділи при участі “воєнкорів”, на яких покладені відповідні обов’язки.
- На тимчасово окупованих територіях російські лікарі почали робити примусові медогляди українських дітей, аби відправляти їх потім до таборів у віддалені регіони РФ, звідки не всі діти повертаються.
- Маріупольських школярів готують до служби в російській армії.