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Румунія нарахувала 6 інцидентів з дронами на своїй території за час російського вторгнення в Україну

У МЗС країни хочуть активнішого залучення США до безпеки Чорноморського регіону.

Румунія нарахувала 6 інцидентів з дронами на своїй території за час російського вторгнення в Україну
Ймовірне падіння "шахеда" на території Румунії
Фото: МЗС

Міністерство закордонних справ Румунії стверджує, що за період обстрілів росіянами портової інфраструктури Одеси та на Дунаї на території сусідньої з Україною держави сталося шість "інцидентів з дронами".

Відповідну заяву, як передає "Голос Америки", зробила очільниця урядового відомства Лумініца Одобеску під час свого виступу у Гудзонівському інституті у США. 

У румунському МЗС закликають допомогти Україні перемогти у війні, бо "Росія там не зупиниться" - навіть коли підтримка нашої країни впливає на інфляцію та ринок енергоресурсів. Проте це, на думку міністерки, не єдина умова безпеки у Чорноморському регіоні. Потірбно також протидіяти "тим, хто кидає виклик міжнародному порядку" - йдеться постачання Іраном дронів та технологій для РФ, надання КНДР боєприпасів та роботу китайських компаній, що сприяють агресору.

Румунія прагне, щоб Сполучені Штати активніше залучалися до безпекових процесів у регіоні "в координації з причорноморськими країнами та Європейським Союзом".

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