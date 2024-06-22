Президент Польщі вважає проблемою пріоритет України в отриманні ракет до Patriot

Рішення Сполучених Штатів про надання Україні пріоритету щодо поставок ракет до систем ППО Patriot свідчить про наявність проблеми у військовому виробництві. Такий коментар польському Zet Radio дав президент країни Анджей Дуда.

За словами політика, затримки постачання негативно впливають на процес модернізації польської армії. Проте глава держави заспокоює громадян, що Польщу надійно захищено американськими та британськими пусковими установками.

Дуда закликає західні країни повернутися до того обсягу виробництва зброї та боєприпасів, який дозволив би уникнути затримок і задовольнити попит усіх замовників. "Вільний світ звик до життя без загроз. Склади порожні. Нам потрібно оновити ланцюги поставок та побачити, що світ, на жаль, змінився", - заявив президент Польщі.