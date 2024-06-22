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У Запорізькій області російська армія поранила чотрирьох мирних жителів, одна людина загинула

Упродовж доби росіяни 384 рази атакували 13 населених пунктів Запорізької області.

У Запорізькій області російська армія поранила чотрирьох мирних жителів, одна людина загинула
обстріли Запорізької області
Фото: Іван Федоров

Російська армія минулої доби атакувала Пологівський і Запорізький райони. Четверо людей отримали поранення, одна людина загинула.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Один чоловік загинув внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району. Четверо людей поранені у Пологівському та Запорізькому районах”, — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що впродовж доби війська РФ 384 рази атакували 13 населених пунктів Запорізької області.

Ворог завдав ракетний удар по Запорізькому району, здійснив 6 авіаційних ударів по П’ятихатках та Варварівці (Пологівський район). 

146 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 

17 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Малинівку та Роботине. 

214 артобстрілів завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Вербового, Новоандріївки, Новоіванівки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Щербаків.

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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