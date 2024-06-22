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Російська армія атакувала Херсонщину: четверо цивільних постраждали

У Херсоні ворожий безпілотник скинув вибухівку на 59-річного чоловіка.

Російська армія атакувала Херсонщину: четверо цивільних постраждали
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 17 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки постраждали четверо людей, одна людина загинула. 

Про це повідомив очільник Херсонськох ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожими ударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Велетенське, Білозерка, Кізомис, Томина Балка, Понятівка, Інженерне, Бургунка, Новоолександрівка, Михайлівка, Нововоронцовка, Тягинка, Ольгівка, Львове, Гаврилівка та місто Херсон.

"російські військові поцілили в адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку, 3 приватні будинки та господарчі споруди", — ідеться у повідомленні Прокудіна.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 — дістали поранення.

Також відомо, що уночі в Херсоні російський дрон атакував 59-річного міцевого жителя. Унаслідок скидання вибухівки чоловік зазнав вибухових травм.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 1 "Shahed-131/136.

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