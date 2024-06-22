Сили ППО знищили 12 ракет та 13 "Шахедів"

Росіяни використали для атаки 16 ракет різного типу і 13 безпілотників.

У ніч на 22 червня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed».

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Усього ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл.– рф.);

2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);

4 крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – рф., Балаклава – Крим).

Сили протиповітряної оборони знищили 25 повітряних цілей, зокрема:

7 крилатих ракет Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети «Калібр»;

1 крилату ракету «Іскандер-К»;

13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».