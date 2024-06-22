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Окупанти вранці обстріляли Нікопольську громаду Дніпропетровщини

Російська армія атакувала Дніпропетровську область дронами і вдарила з артилерії.

Окупанти вранці обстріляли Нікопольську громаду Дніпропетровщини
Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Уранці 22 червня російська армія атакувала Дніпропетровську область дронами і вдарила з артилерії. Також відомі подробиці удару по Кривому Розі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА  Сергій Лисак.

Агресор застосував дрони-камікадзе та артилерію. Під обстрілами опинилися Нікополь,  Марганецька, Мирівська і Покровська громади.

Обійшлося без постраждалих.

"За уточненою інформацією, через вчорашню ракетну атаку на Кривий Ріг потрощені вікна у будівлях трьох навчальних закладів. Понівечені складські приміщення з десятка приватних підприємств. Ще в одного – побитий офіс. Зачепило легкове авто", — повідомив Лисак.

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