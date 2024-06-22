На Дніпропетровщині помер рятувальник, який зазнав поранень під час повторної атаки дронів

Рятувальник потрапив під повторний удар під час ліквідації наслідків атаки дронів у Нікопольському районі.

У Дніпропетровській області в лікарні помер працівник ДСНС, який постраждав внаслідок повторного обстрілу російськими дронами по Нікопольському районі 8 червня.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

“22 червня пішов із життя начальник караулу 44 державної пожежно-рятувальної частини 7 державного пожежно-рятувального загону головного управління Нечипоренко Микола Миколайович. Йому було 28 років”, — ідеться у повідомленні.

8 червня у Нікопольському районі під час ліквідації пожежі, спричиненої ворожими обстрілами, Микола потрапив під підступний повторний удар. Він отримав тяжкі травми і цей час боровся за життя до останнього.

"За час служби врятував не одне життя. Справжній герой, готовий пожертвувати власним життям заради інших”, — написали в ДСНС.