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На Дніпропетровщині помер рятувальник, який зазнав поранень під час повторної атаки дронів

Рятувальник потрапив під повторний удар під час ліквідації наслідків атаки дронів у Нікопольському районі.

На Дніпропетровщині помер рятувальник, який зазнав поранень під час повторної атаки дронів

У Дніпропетровській області в лікарні помер працівник ДСНС, який постраждав внаслідок повторного обстрілу російськими дронами по Нікопольському районі 8 червня.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

“22 червня пішов із життя начальник караулу 44 державної пожежно-рятувальної частини 7 державного пожежно-рятувального загону головного управління Нечипоренко Микола Миколайович. Йому було 28 років”, — ідеться у повідомленні.

8 червня у Нікопольському районі під час ліквідації пожежі, спричиненої ворожими обстрілами, Микола потрапив під підступний повторний удар. Він отримав тяжкі травми і цей час боровся за життя до останнього. 

"За час служби врятував не одне життя. Справжній герой, готовий пожертвувати власним життям заради інших”, — написали в ДСНС.

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