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У Херсоні внаслідок обстрілу пошкоджено критичну інфраструктуру

Поранення отримав працівник одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради. 

У Херсоні внаслідок обстрілу пошкоджено критичну інфраструктуру
Наслідки обстрілу Херсонщини
Фото: Херсонська ОВА

Уночі 22 червня російська армія атакувала Дніпровський район Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Унаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Унаслідок нічної дронової атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Поранення отримав працівник одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради. 

За словами постраждалого, його атакували  трьома дронами.

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