У Херсоні внаслідок обстрілу пошкоджено критичну інфраструктуру

За словами постраждалого, його атакували трьома дронами.

Унаслідок нічної дронової атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Поранення отримав працівник одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Поранення отримав працівник одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради.

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