У Херсоні внаслідок обстрілу пошкоджено критичну інфраструктуру

Уночі 22 червня російська армія атакувала Дніпровський район Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Унаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Унаслідок нічної дронової атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Поранення отримав працівник одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради.
За словами постраждалого, його атакували трьома дронами.
- У суботу, 22 червня, російська армія завдала ударів з артилерії по селу Дудчани Бериславського району на Херсонщині. Унаслідок обстрілу постраждали двоє мирних жителів.