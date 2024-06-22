На Донеччині унаслідок обстрілів відключалась електроенергія на одній із шахт

На ще одній шахті зупинялось вентиляційне обладнання.

Унаслідок обстрілу росіян 22 червня на одній із шахт в Донецькій області відключилась електроенергія. На моент відключення в шахті перебувало 7 працівників, їх вивели на поверхню.

Про це повідомляють у Міненергетики.

"На Донеччині внаслідок обстрілу споруд шахти сталося відключення електроенергії. У шахті перебували 7 працівників, яких вивели на поверхню. Постраждалих немає", — ідеться у повідомленні.

Також в Донецькій області на ще одній шахті зупинялось вентиляційне обладнання. У шахті перебували 67 працівників, яких було виведено на поверхню. Роботу вентиляційного обладнання відновлено.

Уранці в Міненерго розповіли, що під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті.