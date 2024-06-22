У МВС прокоментували напад на колишнього військового підрозділу "Кракен" у Дніпрі
У МВС прокоментували напад на колишнього військового підрозділу "Кракен" у Дніпрі
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
Військо пріоритетніше: Ляшко пояснив, як працює бронювання цивільних медиків
Військо пріоритетніше: Ляшко пояснив, як працює бронювання цивільних медиків
Поліція відкрила дві кримінальні справи за фактом побиття ексвійськовослужбовця у Дніпрі
Поліція відкрила дві кримінальні справи за фактом побиття ексвійськовослужбовця у Дніпрі
В Україні була масштабна повітряна тривога через загрозу крилатих ракет (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога через загрозу крилатих ракет (доповнено)
Корнійчук: Україна обмежить в’їзд громадян Ізраїлю
Корнійчук: Україна обмежить в’їзд громадян Ізраїлю
ЗМІ: майже вся Чорногорія та велика частина Хорватії, Боснії і Герцеговини залишилися без світла
ЗМІ: майже вся Чорногорія та велика частина Хорватії, Боснії і Герцеговини залишилися без світла
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
ГоловнаСуспільствоВійна

Від початку доби на фронті відбулося майже 100 зіткнень

На Покровському та Торецькому напрямках ворог продовжує нарощувати темпи наступальних дій.

Від початку доби на фронті відбулося майже 100 зіткнень
На Покровському напрямку за добу відбулось 37 бойових зіткнень
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 99. Найбільше – на Покровському напрямку.

За даними Генштабу, на Покровському та Торецькому напрямках ворог продовжує нарощувати темпи наступальних дій,  задіює для цього значні сили. Незважаючи на це,  українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ та завдають ворогу значних втрат. 

На Харківському напрямку агресор намагається атакувати біля Вовчанська. Наразі там триває бій.  Разом з тим, знову зазнав удару ворожими КАБами з території російської федерації населений пункт Липці. 

Від початку доби на Куп’янському напрямку війська противника вже 12 разів штурмували позиції українських захисників в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Андріївки,  М’ясожарівки, Стельмахівки та Піщаного. Українські захисники стійко тримають оборону. Дев’ять спроб окупантів просунутися вперед відбито. Поблизу Стельмахівки та Синьківки продовжуються три боєзіткнення. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку загарбники вісім разів атакували підрозділи Сил оборони поблизу населених пунктів Терни та Невське. П’ять боєзіткнень завершилися без успіху для противника, три ще тривають. 

Продовжує окупаційна армія шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку.  Вісім атак російських загарбників відбито нашими воїнами поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки. Удару ворожою керованою авіаційною бомбою зазнала Серебрянка. 

На Краматорському напрямку противник намагається потіснити українських захисників із займаних позицій поблизу Іванівського та Григорівки. Сили оборони дають гідну відсіч окупантам, дві атаки відбито, одна ще триває.  

На Торецькому напрямку кількість штурмів окупантів збільшилась до 11. Нью-Йорк, Юр’ївка та саме місто Торецьк зазнають ударів ворожої авіації.  Наразі Силами оборони відбито п’ять штурмових дій загарбницького війська, шість атак ще продовжуються. 

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 32 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Воздвиженки,  Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Новопокровського. Сили оборони стримують натиск та  відбили 21 ворожу атаку, 11 боєзіткнень ще продовжуються. 

Тривають бої на Курахівському напрямку. За підтримки авіації ворог атакує поблизу Красногорівки, Георгіївки та  Парасковіївки. Ударів КАБами та НАРАми зазнали  Костянтинівка і Курахове. Загальна кількість атак тут зросла до дев’яти, з яких чотири відбито та п’ять ще тривають.  

На Времівському напрямку противник здійснив шість безуспішних спроб вклинитись в нашу оборону поблизу Старомайорського, Урожайного та Водяного. 

На Оріхівському напрямку чотири штурмові дії противника зазнали невдачі в районі Роботиного, Малої Токмачки та Кам’янського, ще одне боєзіткнення триває. 

На Придніпровському напрямку успіху не мали дві атаки російських найманців в районі Кринок.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies