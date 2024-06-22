Ядерні погрози Путіна є лише шантажем, — Юсов

Світ все більше розуміє небезпеку з боку РФ і путінського режиму.

Відповідаючи на питання про те, чи вбачають у розвідці ознаки того, що Путін може застосувати ядерну зброю, преставник ГУР Андрій Юсов назвав дії президента РФ лише шантажем.

Про це заявив Андрій Юсов в ефірі телемарафону, пише Укрінформ.

"Наразі мова йде і далі саме про той самий ядерний шантаж, який Путін і всі його пропагандистські посіпаки використовували, про який кричали всі ці роки, особливо після повномасштабного вторгнення", — заявив він.

Щодо інформації про те, що НАТО веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї через дедалі більшу загрозу з боку РФ та КНДР, Юсов пояснив, що світ усе більше розуміє небезпеку з боку РФ і путінського режиму.

"Зрештою, російська пропаганда, всі ці соловйови-скабєєви і офіційні роти Кремля не приховуть, а навпаки — наголошують на тому, що вони воюють не лише з Україною, а і з НАТО, з Америкою, з ЄС — власне, з усім вільним світом. Тому і реакція стає все більш виразною, у тому числі й на ядерний шантаж Путіна", — додав Юсов.

У березні цього року США і Китай відновили неофіційні переговори щодо ядерної програми.