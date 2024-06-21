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США і Китай проводять неофіційні перемовини щодо ядерної програми

Вашингтон хвилюється через ситуацію з Тайванем.

США і Китай проводять неофіційні перемовини щодо ядерної програми
Зустріч Джо Байдена і Сі Цзіньпіна у Сан-Франциско
Фото: EPA/UPG

У березні цього року США і Китай відновили неофіційні переговори щодо ядерної програми, передає Reuters

Це сталося вперше за останні п'ять років. Представники Пекіна заявили американським колегам, що Китай не вдаватиметься до застосування ядерної зброї щодо Тайваню. Перед цим американська сторона висловила стурбованість, що Пекін може піти на такий крок, якщо зазнає поразки у війні з островом. Але китайські представники заявили, що "абсолютно переконані" в тому, що здатні здобути перемогу у звичайній боротьбі над Тайванем без застосування ядерної зброї.

Дводенні дискусії відбулися в Пекіні. Серед делегатів на переговорах були колишні чиновники і вчені, які можуть фахово коментувати позиції своїх урядів. Від Пекіна також були кілька колишніх офіцерів Народно-визвольної армії.

За оцінками Пентагону, ядерний арсенал Пекіна збільшився більш ніж на 20% за 2021-2023 роки. Наприклад, торік, Міністерство оборони США підрахувало, що Китай має 500 діючих ядерних боєголовок і, ймовірно, до 2030 року розмістить понад 1000.

Для порівняння - США та Росія розгорнули 1770 та 1710 боєголовок відповідно.

Ключове питання, яке американська сторона хотіла обговорити з Китаєм полягало в тому, чи дотримується Пекін, як і раніше, своєї політики незастосування ядерної зброї першим.

За підсумками перемовин уряду США підготуються звіт. Але його оприлюднювати не будуть.

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