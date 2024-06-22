У Польщі шторм пошкодив два військових гелікоптери

Сильний вітер звірвав дах ангару, пошкоджено два гелікоптери – Мі-8 і Мі-17.

Сьогодні, 22 червня, негода, яка вранці пройшла через Лодзьке воєводство Польщі, зірвала дах ангару 1-ї авіаційної ескадрильї у Лезьниці Велкій. Пошкоджено два гелікоптери – Мі-8 і Мі-17.

Про це пише RMF24.

Крім двох пошкоджених вертольотів, в ангарі знаходилися ще дві машини, стан яких потребує перевірки.

У Головному командуванні Збройних сил повідомили, що виявлені пошкодження гелікоптерів несерйозні, їх можна відремонтувати.

❗️Dzisiaj w godzinach porannych podczas nawałnicy w #1dlot Leźnica Wielka w województwie łódzkim uszkodzony został dach hangaru. Uszkodzeniu uległy także dwa śmigłowce, a dwa pozostałe wymagają sprawdzenia. Powiadomiona została Żandarmeria Wojskowa oraz służba bezpieczeństwa… pic.twitter.com/wW8InXYR99 — Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) June 22, 2024

Проте не повідомляють, скільки часу триватимуть ремонтні роботи. Сам ангар у гіршому стані – більша частина даху обвалилася.

Постраждалих немає. Збитки встановлюються.