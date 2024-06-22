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У Польщі шторм пошкодив два військових гелікоптери

Сильний вітер звірвав дах ангару, пошкоджено два гелікоптери – Мі-8 і Мі-17.

У Польщі шторм пошкодив два військових гелікоптери
Гелікоптер Мі-17. Фото ілюстративне

Сьогодні, 22 червня, негода, яка вранці пройшла через Лодзьке воєводство Польщі, зірвала дах ангару 1-ї авіаційної ескадрильї у Лезьниці Велкій. Пошкоджено два гелікоптери – Мі-8 і Мі-17.

Про це пише RMF24.

Крім двох пошкоджених вертольотів, в ангарі знаходилися ще дві машини, стан яких потребує перевірки.  

У Головному командуванні Збройних сил повідомили, що  виявлені пошкодження гелікоптерів несерйозні, їх можна відремонтувати. 

Проте не повідомляють, скільки часу триватимуть ремонтні роботи. Сам ангар у гіршому стані – більша частина даху обвалилася.

Постраждалих немає. Збитки встановлюються.

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