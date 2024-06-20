У Чехії через негоду загинула жінка: на неї впало дерево

Через шторми обмежено рух автомобільним та залізничним транспортом в двох регіонах. На дороги та траси попадали дерева, подекуди були проблеми з електропостачанням.

У Чехії через сильні буревії загинула жінка. У Чеському Тешині дерево впало на намет, де перебувало подружжя. Чоловікові вдалося врятуватися.

Про це пише ČT24.

Через шторми обмежено рух автомобільним та залізничним транспортом в Оломоуцькому та Моравсько-Сілезькому регіонах. На дороги та траси попадали дерева, подекуди були проблеми з електропостачанням.

Найбільше проблем шторм спричинив в Остраві. Із загалом 597 інцидентів, з якими займалися пожежники, 283 були в Остравському районі.

Кілька людей звернулися за допомогою, рятувальники також допомагали пацієнтам, у яких через відключення електроенергії не працювали важливі апарати.

Близько одинадцяти тисяч споживачів залишилися без світла станом на 8.00 четверга. Енергетики зафіксували чотирнадцять обривів високовольтних ліній.

Також через негоду зупиняли рух потягів. Протягом ночі рятувальники виїжджали на дванадцять викликів на залізниці. рух потягів ускладнювали повалені дерева, гілки, проточна вода. Двічі була пошкоджена тягова лінія.

На лінії Острава-Свинов - Опава вихід рух призупинено з вечора середи через несправність тягової лінії. Перевізник планує відновити роботу близько полудня.

Синоптики попереджають про те, що у п'ятницю на Чехію чекають зливи, дощі та місцями сильні та дуже сильні грози.

Польщею теж прокотилася негода. У декількох воєводствах від поривів сильного вітру та значних опадів зламані та пошкоджені дахи, підтоплені об’єкти. Найбільше постраждало Сілезьке воєводство. У Пщині частково обвалився дах супермаркету.