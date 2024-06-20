Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
У Києві обвалилася частина Повітрофлотського мосту
У Києві обвалилася частина Повітрофлотського мосту
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснювали імітацію пусків крилатих ракет (доповнено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснювали імітацію пусків крилатих ракет (доповнено)
Верховна Рада схвалила в першому читанні створення військової поліції
Верховна Рада схвалила в першому читанні створення військової поліції
ГоловнаСвіт

Росія та Азербайджан обурені продажем французьких гаубиць Caesar Вірменії

Контракт на постачання сучасних гаубиць Франція та Вірменія уклали цього тижня.

Росія та Азербайджан обурені продажем французьких гаубиць Caesar Вірменії
Міністри оборони Вірменії та Франції підписали угоду щодо гаубиць Caesar
Фото: Себастьян Лекорню в X

Росія звинуватила Францію у провокації нестабільності через продаж вірменам гаубиць Caesar. Про це пише Politico.

До цього претензії до французів висловив Азербайджан. Він звинуватив країну в підриві стабільності в регіоні.

"Озброєння Францією Вірменії летальними і наступальними артилерійськими установками та іншими видами зброї, попри попередження азербайджанської сторони, є ще одним доказом провокаційної діяльності Франції на Південному Кавказі", – заявили в міністерстві оборони Азербайджану.

Зі свого боку Вірменія та Франція вважають Азербайджан винним у спробі силою врегулювати десятилітній конфлікт. 

  • Цього тижня Франція підписала контракт щодо продажу самохідних гаубиць Caesar Вірменії, що є ще одним кроком зі зближення цієї країни з Заходом. Для укладання угоди вірменський міністр оборони літав до Франції. 
  • Торік Вірменія програла контроль над Нагірним Карабахом Азербайджану. Обурені цим вірменці досі закликають уряд піти в відставку, а Баку почав віддалятися від Росії, чиї "миротворці" були розміщені в регіоні. 
  • Цьогоріч у березні Європарламент ухвалив резолюцію із пропозицією розглянути Вірменію як кандидата на вступ до ЄС. 
  • Вірменія має намір вийти з ОДКБ – фактично керованої Росією Організації договору колективної безпеки – у зв'язку з постачанням Білоруссю зброї азербайджанцям. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies