Росія та Азербайджан обурені продажем французьких гаубиць Caesar Вірменії

Росія звинуватила Францію у провокації нестабільності через продаж вірменам гаубиць Caesar. Про це пише Politico.
До цього претензії до французів висловив Азербайджан. Він звинуватив країну в підриві стабільності в регіоні.
"Озброєння Францією Вірменії летальними і наступальними артилерійськими установками та іншими видами зброї, попри попередження азербайджанської сторони, є ще одним доказом провокаційної діяльності Франції на Південному Кавказі", – заявили в міністерстві оборони Азербайджану.
Зі свого боку Вірменія та Франція вважають Азербайджан винним у спробі силою врегулювати десятилітній конфлікт.
- Цього тижня Франція підписала контракт щодо продажу самохідних гаубиць Caesar Вірменії, що є ще одним кроком зі зближення цієї країни з Заходом. Для укладання угоди вірменський міністр оборони літав до Франції.
- Торік Вірменія програла контроль над Нагірним Карабахом Азербайджану. Обурені цим вірменці досі закликають уряд піти в відставку, а Баку почав віддалятися від Росії, чиї "миротворці" були розміщені в регіоні.
- Цьогоріч у березні Європарламент ухвалив резолюцію із пропозицією розглянути Вірменію як кандидата на вступ до ЄС.
- Вірменія має намір вийти з ОДКБ – фактично керованої Росією Організації договору колективної безпеки – у зв'язку з постачанням Білоруссю зброї азербайджанцям.