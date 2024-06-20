Росія та Азербайджан обурені продажем французьких гаубиць Caesar Вірменії

Контракт на постачання сучасних гаубиць Франція та Вірменія уклали цього тижня.

Росія звинуватила Францію у провокації нестабільності через продаж вірменам гаубиць Caesar. Про це пише Politico.

До цього претензії до французів висловив Азербайджан. Він звинуватив країну в підриві стабільності в регіоні.

"Озброєння Францією Вірменії летальними і наступальними артилерійськими установками та іншими видами зброї, попри попередження азербайджанської сторони, є ще одним доказом провокаційної діяльності Франції на Південному Кавказі", – заявили в міністерстві оборони Азербайджану.

Зі свого боку Вірменія та Франція вважають Азербайджан винним у спробі силою врегулювати десятилітній конфлікт.