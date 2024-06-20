Через ситуацію в Газі Брюссель відмовився приймати футбольний матч зі збірною Ізраїлю

Поєдинок не може відбутися у бельгійській столиці через загрозу масових демонстрацій та насильства.

Бельгійська столиця Брюссель відмовилася гарантувати безпеку учасників та глядачів матчу футбольної Ліги Націй між збірною цієї країни та командою Ізраїлю, який мав відбутися 6 вересня 2024 року.

Як зазначено у рішенні міської ради, влада побоюється, що оголошення про проведення такої події викличе хвилю великих протестів, які загрожуватимуть гравцям, вболівальникам, жителям міста та правоохоронцям.

У тексті йдеться про те, що причиною відмови також є "гуманітарна ситуація у Смузі Гази та її наслідки". Тепер бельгійські футбольній федерації доведеться шукати для матчу інше місто проведення, не виключений варіант використання нейтрального поля.

У Брюсселі неодноразово відбувалися пропалестинські акції, під час яких лунали погрози на адресу Ізраїлю та його громадян.