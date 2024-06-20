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Через ситуацію в Газі Брюссель відмовився приймати футбольний матч зі збірною Ізраїлю

Поєдинок не може відбутися у бельгійській столиці через загрозу масових демонстрацій та насильства.

Через ситуацію в Газі Брюссель відмовився приймати футбольний матч зі збірною Ізраїлю
Пропалестинський мітинг у Брюсселі
Фото: EPA/UPG

Бельгійська столиця Брюссель відмовилася гарантувати безпеку учасників та глядачів матчу футбольної Ліги Націй між збірною цієї країни та командою Ізраїлю, який мав відбутися 6 вересня 2024 року.

Як зазначено у рішенні міської ради, влада побоюється, що оголошення про проведення такої події викличе хвилю великих протестів, які загрожуватимуть гравцям, вболівальникам, жителям міста та правоохоронцям.

У тексті йдеться про те, що причиною відмови також є "гуманітарна ситуація у Смузі Гази та її наслідки". Тепер бельгійські футбольній федерації доведеться шукати для матчу інше місто проведення, не виключений варіант використання нейтрального поля.

У Брюсселі неодноразово відбувалися пропалестинські акції, під час яких лунали погрози на адресу Ізраїлю та його громадян.  

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